العثور على زوجين متوفيين داخل غرفة نومهما بكفر الشيخ

تكثف مباحث مركز شرطة مطوبس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، جهودها لكشف غموض العثور على زوجين مقتولين داخل غرفة نومهما بمسكنهما بعزبة الشعراوي التابعة لقرية منية المرشد.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد العثور على أ.س 24 سنة، وزوجته ن.ع 21 سنة، ربة منزل، متوفيين داخل غرفة نومهما بمسكنهما.

كشفت المعلومات الأولية، العثور على جثتي الزوجين داخل غرفة نومهما على الأرض بجوار السرير وبجوارهما سلاح أبيض به آثار دماء ومتعلقاتهما الشخصية وتبين وجود جرح ذبحي برقبتهما وسلامة جميع النوافذ والأبواب عدا الباب.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 61750 لسنة 2023، إداري مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.