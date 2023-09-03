محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 95% من أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» في بيلا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنهاء تنفيذ 95% من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، والذي يُجري ترميمه حالياً بالتعاون المُشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وقال المحافظ، إنه تم الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد من عروق وألواح بنسبة 100%، والانتهاء من عزل سطح المسجد والحمامات القديمة بنسبة 100%، وأيضاً الانتهاء من عمل خرسانة رغوية لسطح المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من طبقة «لياسة» أعلى الخرسانة الرغوية للحماية بنسبة 100%، والانتهاء من صب وتركيب الشرفات بنسبة 90%، كما الانتهاء من قصية الردم للمسجد والغرفتين والحمامات وعزلها بنسبة 100%،

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من صب دكة خرسانة عادية للمسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء من تصنيع أبواب وشبابيك 9 حمامات المضافة حديثاً، بجانب الانتهاء من أعمال تأسيس كهرباء المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية للمسجد بنسبة 90%، والانتهاء من أعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد، كما تم الانتهاء من مباني الغرفتين بنسبة 100%.

وكشف المحافظ، عن الانتهاء من مباني 8 حمامات مضافة حديثاً بنسبة 100%، فضلاً عن الانتهاء من صب الغرفتين والحمامات بنسبة 100%، والانتهاء من تركيب بلاط السطح بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من إزالة دهانات المقصورة النحاس بالضريح، والانتهاء من تكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد بالحجر بنسبة 100%، الانتهاء من المحارة الخارجية للغرفتين بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من عزل الغرفتين والحمامات والميضاء، والانتهاء من تركيب بلاط الغرفتين.

وأفاد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تأسيس أعمال السباكة للحمامات والميضاء بنسبة 100%، وأيضاً الانتهاء من أعمال تركيب بلاط حجاري سمك 8 سم بصحن المسجد بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال الضهارة الداخلية للمسجد بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من تأسيس ودهان وتشطيب الأسقف الخشبية للمسجد بنسبة 95%، والانتهاء من تأسيس حلوق وأبواب وشبابيك المسجد، بجانب الانتهاء من تأسيس وتشطيب أبواب الحمامات، والانتهاء من استكمال الحليات المعدنية المفقودة والتالفة بالشبابيك المعدنية للضريح، والانتهاء من إزالة الطلاء وصنفرة وتلميع وتشميع الأعمدة الرخامية بصحن المسجد، كما تم الانتهاء من إزالة الدهان وصنفرة وتفتيح العراميس للأعمدة الحجرية بصحن المسجد.

وتابع المحافظ، أنّه تم الانتهاء من تركيب حجر هاشمة لأسوار الساحات الخارجية من الداخل والخارج، وتم الانتهاء من عمل رصيف خارجي للمسجد، كما تم الانتهاء من تركيب الأغطية لغرف التفتيش، وتم الانتهاء من سيراميك الحمامات، والانتهاء من تركيب رخام أرضية الميضأة، بجانب الانتهاء من تركيب تشطيبات السباكة، منوهاً أنّه جاري استكمال تركيب رخام أرضيات الساحات، وتم الانتهاء من تركيب بوابة حديدية للمدخل الرئيسي للمسجد بطول 6 متر، كما تم مد كمية من أسلاك الكهرباء بداخل الخراطيم وسيتم استكمال مد باقي الأسلاك والكابلات الأرضية، فضلاً عن نقل المنبر وعمل العزل والبلاط والترميم أسفله وخلفه ثم إرجاعه إلي مكانه مرة أخري وعمل الترميمات اللازمة له.

ونوه محافظ كفر الشيخ، أن العمل يُجري على قدم وساق لإنهاء أعمال ترميم مسجد أبو غنام، تمهيداً لافتتاحه قريباً أمام المصلين ورواد المسجد وأهالي مدينة بيلا، لافتاً إلي أنّ تطوير مسجد أبو غنام في بيلا يُعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

ومن جانبه، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه يتابع بصفة دورية أعمال الترميم التي تُجري حالياً بمسجد «أبو غنام»، والاطلاع علي نسب التنفيذ، مع التشديد علي تكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم.

وأشار «ساطور»، إلي أنّه يتم حالياً تطوير المنطقة المحيطة بمسجد «أبو غنام»، حيث يجري رصف الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، فضلاً عن أعمال التشجير والنظافة،. وصيانة كشافات الإنارة، وإزالة الإعلانات العشوائية.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.