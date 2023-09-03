جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد طلابي في معهد إعداد القادة بالغردقة.. صور

شارك وفد من طلاب جامعة كفر الشيخ بالملتقى الأول للقيادات الشبابية المتميزة على مستوى الجامعات المصرية، بعنوان بناء الوعى بالاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب تحت شعار "القائد النبيل".

وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدى العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعى بأهمية استثمار الطاقات الكامنة لطلبة الجامعات المصرية، والتفكير العلمى المنطقى لمواجه المشكلات الطلابية من خلال الخروج بتوصيات بأهم الأفكار والاقتراحات لطلبة الجامعات، وصولاً لاستهداف مبادرات طلابية مجتمعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب، موضحاً ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم، مؤكداً على أهمية المرحلة الجامعية في تطوير الفكر العلمي لطلبة الجامعة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وتأتي هذه الجهود توافقا مع رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز دور العلم والعمل وتحقيق الأمل والحلم في البلاد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه نم تنفيذ عدد من المحاضرات وورش العمل التدريبية خلال الملتقى والتى تستهدف تنمية الوعى الطلابى بالاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب، وتم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب والتى تعمل على بناء جيل من الشباب منتمٍ للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً ورياضياً وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.

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