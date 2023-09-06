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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في ذكري ميلاده.. نجل فؤاد المهندس يكشف كواليس لأول مرة عن حياته

الراحل فؤاد المهندس
الراحل فؤاد المهندس

في ذكري ميلاد الراحل فؤاد المهندس، أكد محمد فؤاد المهندس  نجل الراحل فؤاد المهندس أنه يجب على الآباء والأمهات بضرورة رؤية عم فؤاد مساعدتهم على رؤية الافلام الأبيض والأسود، لمعرفتهم قيمة الفنانين السنوات السابقة وتعليمهم للفن الأصيل والحقيقي.

واشار محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور بتوجيه الأبناءإللى الأستماع لبرنامج " كلمتين وبس" لانه برنامج يعطي موعظة وحكمة كل يوم  قائلا" برنامج كلمتين وبس باب عملوا وكأنوا معانا وحاسس باللي بيحصل فينا".

 وأضاف: فؤاد المهندس كوميديان من طراز فريد، قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والمسرح أيضا، ولقب بعديد من الألقاب ولكن يظل لقب الأستاذ هو الأقرب إلى قلبه، ويحل اليوم ذكرى ميلاده، وكان محبا لسيدتي الجميلة.

 قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما

وذكر نجله أن  والده عالم لغوي يدعى زكي محمد المهندس، ولذلك أتقن فؤاد اللغة العربية من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنميةمواهبه الفنية. لتشجيه له دائماً ولدعمه الكبير لموهبته الفنية.

وتابع: قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما، أبرزها "أرض النفاق، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم،اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، سفاح النساء".

 توفي في  سبتمبر عام 2006، عن عمر ناهز 82 عامًا، أثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة.

 

فؤاد المهندس نجل الراحل فؤاد المهندس 70 فيلما أرض النفاق سفاح النساء

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