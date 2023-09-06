نجاح عملية قسطرة قلبية متطورة في مستشفى كفر الشيخ العام

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام في إجراء عملية قسطرة قلبية متطورة لمريض يعاني من انسداد في الشريان التاجي الأيسر، وهو أحد أهم شرايين القلب.

وأجريت العملية عبر استخدام تقنية Left main coronary IVUS study، وهي تقنية تستخدم الموجات فوق الصوتية لتصوير داخل الشرايين وتحديد درجة انسدادها والتخطيط لأفضل طريقة لعلاجها.

من جانبها، صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه التقنية تعتبر من أحدث التقنيات في مجال قسطرة القلب، وتساعد على تحسين نتائج العلاج وتقليل المضاعفات.

وأشادت بالفريق المشارك في العملية، والذي ضم الأطباء: محمد الفرنوانى، إبراهيم الملا، أحمد نجاح، محمد عاطف، أميرة السيد، كما شكرت فريق التمريض بقسم قسطرة القلب، متمنية للمريض الشفاء العاجل.



وأكدت وكيل الوزارة، أن مستشفى كفر الشيخ العام يسعى دائماً لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بأحدث التقنيات وأعلى مستوى من الجودة.