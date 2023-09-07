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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك أقوى منه

طارق مصطفى: منتخب مصر يجب أن يكون فوق الجميع

صدى البلد

تحدث طارق مصطفى، المدير الفني السابق لأولمبيك أفسي المغربي، عن كواليس رحلته مع الفريق المغربي، معربًا عن فخره بالعمل مع حسام البدري في منتخب مصر.
قال طارق مصطفى في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" تجربة أولمبيك أفسي الأفضل بالنسبة لي، تجربة ليست سهلة، الدوري المغربي أفضل جمهور، من هنا بدأت الحكاية والحب".


أضاف طارق مصطفى:" عندما توليت المسئولية كانوا في المركز قبل الأخير، كان من الصعب البقاء في الدوري، أولمبيك أفسي نادي كبير ولم يحصلوا على بطولة مطلقًا، التواجد في الموسم الثاني في المركز السابع لم يكن تحقيق الأمر بسهولة".


تابع:" في الموسم الحالي رحل بعض اللاعبين لأندية كبيرة وهم يستحقون تلك الخطوة، وبدأ الطموح يرتفع لدى الجميع في الموسم الثاني بالوصول للمركز الرابع في ترتيب الدوري المغربي".


أوضح طارق مصطفى:" كنت محظوظًا بالعمل في السعودية والإمارات والمغرب، التدريب في المغرب صعب، وليس بإمكان أي مدرب التدريب في الدوري المغربي، هناك مدربين كبار في الدوري المغربي".


أشار طارق مصطفى:" إذا لم نصدر قانونًا في الدوري المصري وضرورة أن يتولى المدرب الكفأ المسئولية، لن نجد الكثير من المدربين الأكفاء في الدوري المصري".
وتطرق طارق مصطفى للحديث عن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا:" وليد الركراكي على المستوى الفني ذكي وذرع الروح والوطنية في اللاعبين، لديه عدد كبير من المحترفين، وهذا شئ ينقصنا، ومن أجل زيادة محترفينا في الخارج لا بد من تقنين الناحية المالية وأن يأخذ اللاعبين ما يستحقوه ماليا دون مبالغة".


شدد:" مضيت مع أولمبيك أفسي على بياض حبًا في جمهور الفريق المغربي، كنت أتمنى إكمال المهمة مع أولمبيك أفسي، وكان لدي طموح بالمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، لكن انتشرت أنباء غير صحيحة عن طلبي مبالغ مالية كبيرة من أجل الاستمرار مع الفريق، وهذا أدى إلى بدء مسؤولو أولمبيك أفسي الجلوس مع مديرين فنيين آخرين".


واصل:" 3 رؤساء أندية من مصر كلموني لتولي المسئولية الفنية، وهناك أندية كبيرة تحدثوا معي، وأبلغتهم بأنني أفضل الجلوس بنهاية الموسم". 


أكمل:" فخور بالعمل مع حسام البدري، تعرف علي جيدًا من خلال عملي معه، عندما تواجدت معه في المنتخب كنت أغلق هاتفي لأنني لست الرجل الأول وغير مسموح لي بالحديث، وعند رحيلي قررت عدم العودة مجددًا إلا في منصب المدير الفني، وتعمدت الجلوس معه لوضع الخطوط العريضة في تعاملنا مع بعضنا البعض خلال تلك الفترة وصلاحيتي مع المنتخب".


وأتم طارق مصطفى حديثه عن أزمة استدعاء اللاعبين لمنتخب مصر، قائلًا:" الأهلي والزمالك أكبر من المنتخب، لا بد أن يكون منتخب مصر فوق الجميع وخط أحمر، من سنين كثيرة الأهلي والزمالك أقوى من المنتخب، لابد من أن يكون هناك عدل.
https://www.youtube.com/watch?v=ZiTS-S6sPak

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