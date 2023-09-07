التصميم العظيم.. كتاب يكشف أسرار كهنوت الكون

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (التصميم العظيم)، تأليف: ستيفن هوكينغ، وليونارد ملوديناو، ترجمة: د. أحمد ديركي.

كتاب مختصر يأخذنا فيه المؤلفان في جولة عاصفة إلى "أسس الفيزياء وعلم الفلك". يقدم نظرة رائعة وواضحة وموجزة حول المكان الذي نقف فيه عندما تتعلق المسألة بأسرار كهنوت الكون، مفسراً في أفضل حالاته العلمية نظرية الكم الفيزيائية. كما يتضمن شرحاً مستفيضاً للقوى الأساسية الأربع العاملة في الطبيعة ضمن ثمانية فصول بعد تطرقه إلى تاريخ الفلسفة الإغريقية.

كتاب (التصميم العظيم)، تأليف: ستيفن هوكينغ، وليونارد ملوديناو، ترجمة: د. أحمد ديركي، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.