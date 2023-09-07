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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: مواجهة مصر أمام إثيوبيا "رد اعتبار".. وهذه توقعاتي لنتيجة المباراة

صدى البلد

 


أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات الجانب السعودي وثقتهم الكبيرة في نادي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية، جاءت بعد الصفقات القوية التي تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة، لكن الفريق الأحمر دائمًا يظهر مستوى قوي خلال المنافسات الكبرى.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "هناك دعم جماهيري كبير للأهلي سيكون في السعودية بكل تأكيد، ويبقى المارد الأحمر له رونق في البطولات الكبرى مهما كان منافسيه، ولو استمر تكتيك كولر والستارة التي يقوم بها في وسط الملعب فأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "الأهلي لعب في المباراة الودية 4-2-3-1، وكان المفترض أن يلعب بطريقته 4-3-3 للتأقلم عليها قبل انطلاقة الموسم الجاري".

وتطرق عبدالجليل للحديث عن مواجهة مصر واثيوبيا، قال: "مباراة رد الاعتبار بعد الخسارة المفاجئة للفراعنة، ومنتخب مصر قادر على الفوز بنتيجة كبيرة ثلاثة أو اربعة أهداف وبسهولة".

وتابع: "فيتوريا لديه قناعة كبيرة بمستوى محمود حمادة منذ توليه المسئولية، لكن لو اختارت طارق حامد أو مروان حمدي أو حمادة، فسوف أفضل مشاركة طارق أو مروان بشكل أساسي على حسابه، والبديل يكون حمدي فتحي".

وزاد: "أعتقد ابراهيم عادل من بين العناصر الاقرب للمشاركة في المباراة، ومصر ستفوز على اثيوبيا بثلاثية".

وأتم: "المقاصة كان يدفع رواتب كبيرة للاعبين، منهم جيمس بيكلي الذي وصل راتبه لمليون دولار، وجون انطوي ونانا بوكو وصلت رواتبهم لـ800 الف دولار، قبل سنوات".

الأهلى جون أنطوي حمدي فتحي طارق حامد مواجهة الأهلي مواجهة مصر

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