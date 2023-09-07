عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الشباب والرياضة» تختتم ورش «حرفتك.. مهنتك» بـ 3 محافظات

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، فعاليات الورشة الحرفية "صناعة الإكسسوارات" التي تنفذها ضمن مبادرة "حرفتك... مهنتك" ، بمركز شباب سيدي عبدالرحيم بمحافظة قنا، بمشاركة 20 فتاة من أندية الفتاة والتطوع .

كما انتهت من تنفيذ فعاليات ورشة  "الريزن "، بمركز شباب منيل شيحه بمحافظة الجيزة، بمشاركة 20 فتاة من أندية الفتاة والتطوع، بينما استمرت في تنفيذ ورشة "صناعة الخيامية" بمركز شباب القرنة بمحافظة الأقصر، بمشاركة 15 شابًا وفتاة.


ويأتي ذلك ضمن خطة دعم الوزارة  لمراكز الشباب والتي تهدف من خلالها إكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتوفير مصادر الدخل للمساهمة في حل مشكلة البطالة .

الإكسسوارات الإدارة العامة لل الإدارة العام الشباب والرياضة الشباب والفتيات ة الشباب والرياضة الورش حل مشكلة البطالة زارة الشباب والرياضة سيدى عبدالرحيم صناعة الاكسسوارات محافظة الاقصر مركز شباب منيل شيحة محافظة الجيزة مراكز الشباب محافظة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

ارتفع 10 جنيهات.. سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

بعد مصر.. البرهان يتوجه لزيارة قطر رسمياً

لطلاب الدور الثاني 2023.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة.. تعرف عليها

تفاصيل الحالة المرورية.. انتظام الحركة في نفق الأزهر وكثافات أعلى دائري السلام

دعاء الرزق السريع لا يرد .. احرص عليه بعد الآذان مباشرة

باعترافاتهم.. رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تفرض الفصل العنصري على الفلسطينيين

عمل إجرامي.. رد قوي من روسيا على تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا باليورانيوم المنضب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ