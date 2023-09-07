«الشباب والرياضة» تختتم ورش «حرفتك.. مهنتك» بـ 3 محافظات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، فعاليات الورشة الحرفية "صناعة الإكسسوارات" التي تنفذها ضمن مبادرة "حرفتك... مهنتك" ، بمركز شباب سيدي عبدالرحيم بمحافظة قنا، بمشاركة 20 فتاة من أندية الفتاة والتطوع .



كما انتهت من تنفيذ فعاليات ورشة "الريزن "، بمركز شباب منيل شيحه بمحافظة الجيزة، بمشاركة 20 فتاة من أندية الفتاة والتطوع، بينما استمرت في تنفيذ ورشة "صناعة الخيامية" بمركز شباب القرنة بمحافظة الأقصر، بمشاركة 15 شابًا وفتاة.



ويأتي ذلك ضمن خطة دعم الوزارة لمراكز الشباب والتي تهدف من خلالها إكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتوفير مصادر الدخل للمساهمة في حل مشكلة البطالة .