أبرزها الملوخية والبامية| ننشر أهم سلع غذائية تصدرها مصر للعراق.. تفاصيل

قالت المستشار تجاري أميرة نبيل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بأربيل ، إن هناك فرص واعدة لصادرات عدد من المنتجات المصرية الغذائية إلى إقليم كردستان.



وأوضحت أن السوق العراقية تعد سوقا نامية لذا فإن العادات الغذائية وأنماط الاستهلاك ما زالت متقادمة وتعتمد في الأساس على الحبوب والبرغل واستهلاك نسب كبيرة من اللحوم والدواجن الذي هناك اكتفاء ذاتي منهما، بالإضافة إلى الألبان ومنتجاتها والزيوت والشحوم والفاكهة والخضار، حيث يتم استهلاك تلك الصناف بصفة مستمرة.



وذكرت نبيل أن السوق في كردستان تعد سوقا سعرية في المقام الأول حيث يفضلون المنتجات ذات السعر المنخفض وهو ما تقوم إيران بتوريده، بينما تقوم تركيا بتوريد المنتجات ذات الجودة والسعر الأعلى، منوهة بأن الانفاق العائلي على الغذاء يمثل 15% من إجمالي الانفاق، ولكن هناك ارتفاع أسعار الأغذية نتيجة اختلالات سعر الصرف .

وأضافت أن أهم البنود للصادرات الغذائية لكردستان والتي تمتلك مصر فرص لزيادة الصادرات منها تتمثل في “السناكس” والبسكويت والحلوى والشيكولاته، خاصة مع عودة المدارس والانتظام في العمل في المقرات الأمر الذي يزيد الطلب على الوجبات الخفيفة ، منوهة بأن المستهلك في كردستان يميل اكثر إلى استهلاك السناكس المملحة أكثر من المحلاة نظرا لانتشار الحلويات الشعبية وتوافرها.

ونوهت نبيل بأن 70% من التجارة في كردستان تعد تقليدية بينما 30% تجارة منظمة حديثة حيث توجد 15 سلسلة سوبر ماركت أهمها كارفور الذي يمتلك 10 فروع في الأقليم.

وأشارت إلى أن أهم الصادرات الغذائية التي تصدرها مصر للعراق تتمثل في الفاكهة المجمدة والتي يأتي على رأسعا الفراولة المجمدة والتي تستحوذ على حصة سوقية 56% من إجمالي حجم وارداتها للعراق وكردستان، كما تستحوذ مصر على 55% من واردات العراق من الخضر المجمدة وهي متنوعة في “الملوخية والبامية والبقول والفول والفاصوليا” ، بينما تستحوذ تركيا على 40% من حجم واردات العراق من الخضر والفاكهة المجمدة، منوهة بوجود براند تركي يقوم بالتصدير للعراق ولكن يقوم بتصنيع منتجاته في مصر معتمدا على الخامات المصرية.

وتابعت نبيل أن من ضمن الصادرات المصرية أيضا الزيتون المحفوظ والمخلل والذي تصل نسبة الحصة السوقية لبعض بنوده لنحو 90% في العراق، منوهة بأن هناك طلب متزايد وفرص للتوسع لمنتجات “الكورن فليكس” ومحضرات أساسها الحبوب حيث تستحوذ مصر على 27% من وارداتها للعراق بينما تستحوذ تركيا على 70%.

كما ذكرت أن هناك فرص أيضا لزيادة الصادرات من البسكويت والكيك المعبأ ، بينما فرص التوسع في تصدير المكرونة تعد ضعيفة خاصة في ظل اعتمادهم بشكل أعلى على استهلاك الأرز المحلي والبسمتي المستورد من الصين والهند، منوهة بنجاح المكتب في توفير فرص تصديرية ودخول منتج مصري “الشعرية سريعة التحضير” لكردستان.

ولفتت نبيل إلى وجود حظر على الأجبان ومنتجات الألبان المصرية في كردستان منذ 2014 الأمر الذي يجب العمل على هذا الملف وتشكيل بعثة من القطاع الخاص والمسئولين الحكوميين للالقاء الحكومة الكردية والعمل على رفع الحظر.

وأكدت وجود فرص لزيادة الصادرات من الزيوت والزبد “الشحوم والدهون” خاصة وأن حصتنا السوقية لا تتعدى 2.5% من الواردات العراقية بينما تستحوذ دول أخرى على النسبة الأكبر ومنها هولندا والدنمارك”، منوهة بوجود فرص لتصدير الألبان المركزة، وكذلك المارجرين والزبدة والدهون المهدرجة حيث لا تتعدى الحصة السوقية من واردات العراق من هذا البند 4.8%.

وقالت نبيل إن هناك فرص أيضا للتوسع في تصدير الخضار وأجزاء الخضار المحفوظة خاصة وأن تركيا تستحوذ على 40-50% من واردات هذا البند ، لذا فهناك فجوة يمكن أن تقوم مصر بتغطيتها، فضلا عن فرص للتوسع في صادرات البطاطس نصف المقلية حيث لا تتعدى حصة مصر 2% من واردات هذا الصنف.