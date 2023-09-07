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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

955 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 955 مليون درهم .

فقد شهدت الدائرة اليوم تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم منها 13 مبايعة أراض بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة شقق وفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8.68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8.59 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.55 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 10.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 مليون درهم.

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