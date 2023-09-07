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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

889 مليار دولار حجم تجارة الخدمات بالصين في 2022

صدى البلد

أعلنت الصين أن إجمالي حجم وارداتها وصادراتها من الخدمات بلغ رقما قياسيا قدره 889.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ما يمثل زيادة على أساس سنوي بنسبة 8.3 في المائة لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة في العالم للعام التاسع على التوالي توسع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الخارجية بشكل مطرد وترتقي بتحوّل هذه الصناعة.

 وذلك وفق تقرير تطوير تجارة الخدمات في الصين لعام 2022، الذي أصدرته وزارة التجارة وجرى إعلانه في منتدى عقد خلال الدورة الحالية من معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 (CIFTIS) الذي أختتم اليوم.

وقال وانغ شوين نائب وزير التجارة الصيني إن قطاع الخدمات الصيني شكّل 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده في النصف الأول من هذا العام، وساهم بنسبة 66 في المائة في النمو الاقتصادي، في حين تمّ توجيه 70 في المائة من الاستثمار الأجنبي في الصين إلى قطاع الخدمات.

وحسب التقرير تواصل القطاعات الناشئة مثل الثقافة الرقمية، والتمويل الرقمي، والرعاية الصحية عبر الإنترنت، والتعليم عبر الإنترنت، والخدمات اللوجستية الذكية الازدهار في الصين ما يؤدي إلى توسيع سيناريوهات التطبيق بشكل كبير في صناعة الخدمات.

وفي عام 2022، تجاوزت صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميا 210 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات، وفقا للتقرير.

جدير بالذكر أن معرض الصين لتجارة الخدمات (CIFTIS) لعام 2023 يقام في بكين في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "الانفتاح يقود التنمية والتعاون يحقق المستقبل"، وتشارك فيه أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.

الاستثمار التجارة الصيني الاستعانة التمويل التجارة الانفتاح

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