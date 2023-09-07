معتز إينو: الأهلي يستطيع الفوز على اتحاد جدة بروح الفانلة الحمراء

أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن المارد الأحمر يتميز بقدرته فى الفوز خلال المباريات الكبيرة.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي سيلاقي أقرب فريق لمانشستر سيتي الإنجليزي حال مواجهة اتحاد جدة في مونديال الأندية".

وأضاف: "الأهلي يستطيع الفوز على اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية بروح الفانلة الحمراء".

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبرالمقبل بمدينة جدة السعودية، على أن يبدأ الأهلي أولى مواجهاته 15 ديسمبر وفي حال التأهل لنصف النهائي سيلعب يوم 18 ديسمبر.

نتائج قوعة مونديال الأندية



المباراة الافتتاحية

اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي

الدور ربع النهائي

الأهلي X الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

كلوب ليون المكسيكي X أوراوا الياباني

نصف النهائي

المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند X بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)

الفائز من كلوب ليون وأوراوا X مانشستر سيتي الإنجليزي