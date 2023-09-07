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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مازالت به أسرار وخبايا.. خبير أثري: الهرم الأكبر رمز خالد للحضارة المصرية القديمة|فيديو

الأهرامات
الأهرامات

أكد أحمد عامر الخبير الأثري، أن الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، مضيفًا: "الهرم الأكبر كان مغطى بالحجر الجيري وبه مجمع جنائزي".

 

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 وقال أحمد عامر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الهرم الأكبر تم بناؤه عام 2750 قبل الميلاد، وطريقة بناء الأهرامات فريدة".

 

وأضاف أحمد عامر: "الهرم الأكبر رمز خالد للحضارة المصرية القديمة"، مضيفًا: "الملك خوفو لا يوجد له إلا تمثال واحد فقط بالمتحف المصري طوله 9 سنتيمتر فقط".

 

وتابع أحمد عامر: "مازال الهرم الأكبر مُمتلئاً بالكثير من الأسرار والخبايا التي لم يتوصل لها أحد حتى الآن".

 

 وأكمل أحمد عامر: "مصر بها أكثر من 126 هرمًا لكن المصريين لا يعلمون إلا أهرامات الجيزة لأنها الأكثر شهرة".

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