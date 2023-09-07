مازالت به أسرار وخبايا.. خبير أثري: الهرم الأكبر رمز خالد للحضارة المصرية القديمة|فيديو

أكد أحمد عامر الخبير الأثري، أن الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، مضيفًا: "الهرم الأكبر كان مغطى بالحجر الجيري وبه مجمع جنائزي".

وقال أحمد عامر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الهرم الأكبر تم بناؤه عام 2750 قبل الميلاد، وطريقة بناء الأهرامات فريدة".

وأضاف أحمد عامر: "الهرم الأكبر رمز خالد للحضارة المصرية القديمة"، مضيفًا: "الملك خوفو لا يوجد له إلا تمثال واحد فقط بالمتحف المصري طوله 9 سنتيمتر فقط".

وتابع أحمد عامر: "مازال الهرم الأكبر مُمتلئاً بالكثير من الأسرار والخبايا التي لم يتوصل لها أحد حتى الآن".

وأكمل أحمد عامر: "مصر بها أكثر من 126 هرمًا لكن المصريين لا يعلمون إلا أهرامات الجيزة لأنها الأكثر شهرة".