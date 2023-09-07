لاميتا فرنجيه تستعرض إنوثتها بفستان لافت

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة جذابة وملفتة حيث ارتدت فستان جرئ مكشوف دون أكمام، بتلون الأبيض في أسود أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، واعتمدت على مكياج جريء، أبرزجمال ملامحها.

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصرمنها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلاربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروكأبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.



