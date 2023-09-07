الهيدروجين الأخضر.. أستاذ دراسات بيئية: مصر تُنفذ مشروعات الطاقة المتجددة |فيديو

أكد عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن الإنسان يستنشق حوالي 15 كيلو من الهواء بشكل يومي، مضيفًا: "الأمم المتحدة وجهت رسالة للعالم بأهمية الحفاظ على جودة الهواء من التلوث".

وقال عبد المسيح سمعان في حواره على قناة "إكسترا نيوز": "مشاكل تلوث الهواء تبدأ من استخدام الوقود الإحفوري الذي ينتج عنه انبعاثات كربونية تسبب في تلوث الهواء".

وأكمل عبد المسيح سمعان: "وسائل النقل ينتج عنها عوادم تلوث الهواء، والقطع الجائر للأشجار يتسبب في تلوث الهواء، وتلوث الهواء يتسبب في زيادة أمراض الجهاز التنفسي".

ولفت عبد المسيح سمعان: "على المواطن أن يساعد الدولة في الحد من تلوث الهواء وذلك عن طريق الحد من التحرك بالسيارات الخاصة واستخدام المواصلات العامة لتقليل استهلاك الوقود الاحفوري".

ولفت عبد المسيح سمعان: "المشروعات الخضراء تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من معدلات التلوث، مضيفاً: "الدولة المصرية تتجه إلى تنفيذ المشروعات الخضراء ولدينا مشروعات الطاقة الجديدية ومنها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ولدينا مشروعات طاقة الرياح".

وتابع عبد المسيح سمعان: "الدولة المصرية تسير في اتجاه تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر".