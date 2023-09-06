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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ مناخ: تمويل الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ ضرورة

تغير المناخ
تغير المناخ

علق علي قطب أستاذ المناخ، على انعقاد قمة أفريقيا للمناخ في كينيا، قائلا "أفريقيا متضررة من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير".

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وقال “قطب”، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "الانبعاثات الكربونية التي تنتجها  أفريقيالا تتعدى 4 %  على مستوى العالم".

وأضاف "القارة الأفريقية بها دول نامية كثيرة وتتأثر بالتغيرات المناخية الحادة وأفريقيا لم تحصل على تمويل لمواجهة الأضرار الناجمة من التغيرات المناخية ".

وتابع "للتأقلم مع التغيرات المناخية في أفريقيا من الضروري تمويل الدول المتضررة كي تتمكن من مواجهة تغيرات المناخ ".

وأكمل علي قطب، حديثه "أفريقيا تحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل مواجهة التغيرات المناخية".

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