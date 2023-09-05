مركز تغير المناخ: إضافة أكثر من مليون فدان للرقعة الزراعية إنجاز

قال محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، إن قضية تغير المناخ لا يفيد أي عمل مناخي إلا بإجراءات وأساليب استباقية، متابعا: لا يمكننا مواجهة ما سيترتب نتيجة التغيرات المناخية، دون إجراءات استباقية.

واسترسل “محمد فهيم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،: الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية عملاقة للتوسع في الرقعة الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية، والتي وصلت تكلفتها إلى مليارات الجنيهات.

وأوضح أن الدولة نجحت في إضافة أكثر من مليون فدان في أقل من 10 سنوات يعد إنجاز وإعجاز، متابعا: المجتمعين في نيروبي بدأوا دراسة التجربة المصرية في مجال مكافحة تغير المناخ على المدى القريب والمتوسط.

وشدد على أن إنشاء محطات معالجة عملاقة مثل محطة بحر البقر، والحمام، يمثلان مصدر غير تقليدي للمياه، لأن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة في استهلاك المياه.

