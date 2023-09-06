عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن الانهيار المناخي قد بدأ.

وذلك بعد أن قالت هيئة مراقبة الاتحاد الأوروبي إن عام 2023 من المرجح أن يكون أكثر الأعوام حرارة في تاريخ البشرية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال جوتيريش: "الانهيار المناخي قد بدأ وبوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة".

وأضاف: "لقد تحمل كوكبنا للتو موسما من الغليان - الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق".

وقد توقعت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة في تاريخ البشرية، إذ كانت درجات الحرارة خلال فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية الأعلى على الإطلاق.

وقالت سامانثا بورجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، لوكالة فرانس برس: “بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة التي عايشناها، فإن المرجح جداً أن يكون 2023 هو العام الأكثر حرا على الإطلاق”.

وضربت موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مع تأثير كبير على الاقتصادات والنظم البيئية وصحة الإنسان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ