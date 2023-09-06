تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن الانهيار المناخي قد بدأ.

وذلك بعد أن قالت هيئة مراقبة الاتحاد الأوروبي إن عام 2023 من المرجح أن يكون أكثر الأعوام حرارة في تاريخ البشرية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال جوتيريش: "الانهيار المناخي قد بدأ وبوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة".

وأضاف: "لقد تحمل كوكبنا للتو موسما من الغليان - الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق".

وقد توقعت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة في تاريخ البشرية، إذ كانت درجات الحرارة خلال فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية الأعلى على الإطلاق.

وقالت سامانثا بورجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، لوكالة فرانس برس: “بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة التي عايشناها، فإن المرجح جداً أن يكون 2023 هو العام الأكثر حرا على الإطلاق”.

وضربت موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مع تأثير كبير على الاقتصادات والنظم البيئية وصحة الإنسان.