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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا.. ورئيس الجابون لديه حرية السفر إلي الخارج

صدى البلد

بلينكن في «كييف».. حزمة مساعدات أمريكية مليارية لأوكرانيا

الرئيس الانتقالي في الجابون: الرئيس المعزول علي بونغو لديه حرية السفر إلى الخارج

البرهان يصدر مرسوماً بحل قوات «الدعم السريع»

روسيا: تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب دليل على عدم إنسانية أميركا

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية.

وقالت صحيفة عكاظ أن وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى كييف، امس الأربعاء، في زيارة غير معلنة؛ بعد ساعات من شن روسيا أول هجوم صاروخي لها في أسبوع فوق العاصمة الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤولون أمريكيون إن رحلة بلينكن تهدف إلى تقييم الهجوم المضاد لأوكرانيا منذ 3 أشهر وإشارة إلى استمرار الدعم الأمريكي لجهود كييف لطرد قوات الكرملين بعد 19 شهرا من الحرب وسط مخاوف بين بعض الحلفاء الغربيين بشأن وتيرة التقدم.

وأشار المسؤولون إلى أن طرق التصدير البديلة المحتملة للحبوب الأوكرانية ستتم مناقشتها أيضا بعد خروج روسيا من مبادرة الحبوب في البحر الأسود وقصفها المتكرر لمرافق الموانئ في منطقة أوديسا حيث يتم نقل معظم الحبوب إلى الخارج.

ومن المتوقع أن تشمل زيارة بلينكن الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة تتراوح بين 175 مليون دولار أمريكي و200 مليون دولار أمريكي، كما أنه من المتوقع تقديم مجموعة مساعدات عسكرية أكبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسيتم مناقشة قضايا أخرى، بما في ذلك دعم الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب، بناء على إعلان بلينكن، في يونيو، عن 1.3 مليار دولار أمريكي كمساعدات للمساهمة في إعادة بناء كييف، مع التركيز على تحديث شبكة الطاقة التي قصفتها روسيا في الشتاء الماضي.

وذكرت صحيفة الرياض أن قال رئيس الجابون الانتقالي الجنرال بريس نجويما، امس الأربعاء، إن الرئيس المعزول علي بونجو لديه حرية السفر إلى الخارج.

وتعهد زعيم المجلس العسكري في الجابون ، الاثنين الماضي، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات "حرة وشفافة"، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

لكنه لم يحدد في خطاب ألقاه بعد أداء اليمين كرئيس مؤقت موعدا لإنهاء الحكم المؤقت.

وقاد الجنرال بريس نجويما، الحركة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي ضد الرئيس علي بونجو، وأطاحت به بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات .

وحضرت حشود من المدنيين المبتهجين حفل التنصيب - وقد رحب الكثيرون بالتغيير .

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع.

وطالب “البرهان” الجيش والجهات المعنية لوضع قرار حل قوات الدعم السريع موضع التنفيذ.

ونقلت نفس الصحيفة أن ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حول أن قذائف اليورانيوم المنضب لا تمثل أي خطر إشعاعي.

وكتبت زاخاروفا على "تليجرام"، امس الأربعاء: "هل هذا كذب أو حماقة؟ هناك الكثير من المعلومات عن سمية اليورانيوم المنضب وخطورته على جسم الإنسان بسبب الغبار المشع، وكذلك تلويث التربة بالنويدات المشعة".

وأشارت زاخاروفا إلى تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالأورام في الأماكن التي استخدمت فيها ذخيرة اليورانيوم المنضب.

استخدمت 200 مليون دولار الانتخاب الانتخابات الانتخ الأوكرانية الأمريكي الأربعاء استخدم الهجوم المضاد لأوكرانيا الهجوم المضاد البنتاجون الاوكراني الحلفاء الغربيين الخارجية الأمريكي الرئيس الانتقالي في الجابون الرئيس المعزول الدعم السريع الخارجية الا الخارجية

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