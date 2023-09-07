مصرع شخص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الاسماعلية بقرية المنير الجديدة بطريق الصحافة دائرة مركز مشتول السوق وتم إنتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي مشتول السوق والتحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي مشتول السوق باستقبال "علي م ع ر" 44 سنة مقيم العبور "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الاسماعلية بقرية المنير الجديدة بطريق الصحافة دائرة مركز مشتول السوق وتم إنتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي مشتول السوق والتحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.