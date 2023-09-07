تشييع جنازة عامل بالشرقية لقي مصرعه صعقا بالكهرباء خلال عمله

شيع المئات من أهالي قرية قاويشة التابعة لنطاق مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم جثمان "شريف محمد عبدالله" فني كهرباء لقي مصرعه أثناء عمله بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

فيما سادت حالة من الحزن أوساط المشيعين والذين أشادوا بأخلاق الفقيد مؤكدين انه كان يتمتع بحس الخلق والجد في العمل مشيرين الي انه رحل وترك خلفة 4 أبناء منهم إثنين توأم وكان هو المعيل لأسرته بعد وفاة والدة وهو صغير.

يذكر انه تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا عاجلاً من غرفة عمليات النجدة حول وفاة العامل نتيجة صعق كهربائي في منتجع السياحي وتم نقل الضحية على الفور إلى إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة الغردقة، ولكن جميع محاولات إسعافه باءت بالفشل وفارق الحياة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لبدء التحقيقات في الحادث. وفيما يتعلق بالمجني عليه، تبين أنه كان قد بدأ عمله في المنتجع منذ أيام قليلة فقط، وهو أب لأربعة أطفال يعولهم.

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