عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جنازة عامل بالشرقية لقي مصرعه صعقا بالكهرباء خلال عمله

صدى البلد

شيع المئات من أهالي قرية قاويشة التابعة لنطاق مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم جثمان "شريف محمد عبدالله" فني كهرباء لقي مصرعه أثناء عمله بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

ميكانيكي ينهي حياة عاطلا في مشاجرة بالشرقية

فيما سادت حالة من الحزن أوساط المشيعين والذين أشادوا بأخلاق الفقيد مؤكدين انه كان يتمتع بحس الخلق والجد في العمل مشيرين الي انه رحل وترك خلفة 4 أبناء منهم إثنين توأم وكان هو المعيل لأسرته بعد وفاة والدة وهو صغير.

يذكر انه تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا عاجلاً من غرفة عمليات النجدة حول وفاة العامل نتيجة صعق كهربائي في منتجع السياحي وتم نقل الضحية على الفور إلى إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة الغردقة، ولكن جميع محاولات إسعافه باءت بالفشل وفارق الحياة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لبدء التحقيقات في الحادث. وفيما يتعلق بالمجني عليه، تبين أنه كان قد بدأ عمله في المنتجع منذ أيام قليلة فقط، وهو أب لأربعة أطفال يعولهم.

373473917_268380996130065_456681264360421257_n
373473917_268380996130065_456681264360421257_n
375203985_6370472603053759_4730785620269948736_n
375203985_6370472603053759_4730785620269948736_n
375206870_700472681930018_4990984455077133203_n
375206870_700472681930018_4990984455077133203_n
أهالي قرية الشرقية المستشفيات الخاصة المنتجعات السياحية امن البحر الاحمر ديرب قرية قاويشه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. شاهيناز تشكو زوجها: 10 سنين خيانة

إيران تعتقل أعضاء شبكة تخطط لأعمال شغب في البلاد

الوزراء: تسريع التحول الرقمي واستمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة ضرورة ملحة

الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ