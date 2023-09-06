ميكانيكي ينهي حياة عاطلا في مشاجرة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) مصاب بجرح طعنى بالظهر وتوفى حال إسعافه.

بالإنتقال وبسؤال (والدة المتوفى وشقيقه – مقيمان بذات العنوان) اتهما (ميكانيكى دراجات نارية) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيق المتوفى ولدى تدخل المتوفـى لمناصرة شقيقه تعدى المتهم المذكور عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.