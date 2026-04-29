تحقيقات موسعة فى مصرع شخص داخل حفرة بسبب التنقيب عن الآثار بشبين القناطر

واصلت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية التحقيق فى مصرع شخص داخل إثر انهيار حفرة عليه خلال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقرية عرب جهينة التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر.



فيما انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث لاستخراج الجثمان.

وتلقي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بوجود حالة تنقيب عن آثار ووجود شخص متوفى داخل حفرة منهارة بقرية عرب جهينة ـ بجوار مسجد بلال، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارة انقاذ للتعامل مع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص داخل حفرة خلال التنقيب عن الآثار بقرية عرب جهينة ـ بجوار مسجد بلال، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.