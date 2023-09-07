عبد الله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني في أبو ظبي.. ما سبب اللقاء؟

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، نيكوس ديندياس وزير الدفاع اليوناني.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي ، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وجوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات الدفاعية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكوس ديندياس، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع اليونان والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

و أشاد نيكوس ديندياس بنمو وتطور العلاقات الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في ظل دعم ورعاية من قيادتي وحكومتي البلدين.