وليد جاب الله: خزينة الدولة لم تتحمل جنيهًا واحدًا بسبب مهرجان العلمين

‏قال الدكتور وليد جاب الله، ‏عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن خزينة الدولة لم تتحمل جنيهًا واحدًا بسبب مهرجان العلمين والمسئول عن المهرجان هي الشركة المتحدة والمهرجان، يعتبر مشروعًا من مشاريع هذه الشركة وهي التي تكفلت بكل شيء أما العائد في عاد على الجميع.

وأضاف ‏خلال حوراه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة "الأولى المصرية"، نحن أمام مدينة جديدة بها استثمارات ضخمة وكان من المهم أن يكون هناك إعلان قوي والمهرجان كان له دور مهم جدا في إعلان أن هذه المدينة موجودة على قيد الحياة.