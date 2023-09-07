319 ألف جنيه دعما.. هدايا نقابة الأطباء لأعضائها خلال أغسطس

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهر اغسطس الماضي

وقالت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.

وأضافت د. إيمان سلامة أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر أغسطس الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لـ 17 من اسر الاطباء بمبلغ 56 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ ١١٤ ألف جنيه لـ ١٩ من اسر شهداء كورونا.

ودعماً لعلاج 30 طبيبا بمبلغ 99 ألف جنيه، ودعم وفاة إصابة بالكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب.

لمتابعة أنشطة اللجنة الاجتماعية رابط

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070299580577