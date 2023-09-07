عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

319 ألف جنيه دعما.. هدايا نقابة الأطباء لأعضائها خلال أغسطس

صدى البلد

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهر اغسطس الماضي
وقالت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.

وأضافت د. إيمان سلامة أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر أغسطس الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لـ 17 من اسر الاطباء بمبلغ 56 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ ١١٤ ألف جنيه  لـ ١٩ من اسر شهداء كورونا.
ودعماً لعلاج 30 طبيبا بمبلغ 99 ألف جنيه، ودعم وفاة إصابة بالكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب.

لمتابعة أنشطة اللجنة الاجتماعية رابط
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070299580577

الأطباء نقابة الأطباء دعم الأطباء اللجنة الاجتماعية اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

موضوعات متعلقة

أسرع من المتحورات الأخرى.. رئيس نقابة الأطباء الأجانب يكشف خطورة إنتشار متحور“EG.5"

تنطلق 13 أكتوبر.. تفاصيل انتخابات نقابة الأطباء و4 محاور لتيار المستقبل

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ بإغلاق عددا من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

200 ألف شنطة وكوتشي.. بيت الزكاة يطلق مبادرة "المدرسة" لرعاية الطلاب الأيتام

موعد وملعب مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية

الرابعة عصرا.. مواعيد انطلاق منافسات دوري المحترفين في القسم الثاني

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

الدولار يصعد بقوة عالميا.. الأخضر يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ