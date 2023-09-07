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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: المخاطر البيئية مسؤولة عن 23% من الأمراض في دولنا العربية

الاحتفال بيوم الصحة
الاحتفال بيوم الصحة العربي

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية يسعدها أن تحتضن الاحتفال باليوم العربي للصحة، الذي يلتئم لأول مرة تنفيذا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب، وتزامنا مع تاريخ إنشاءه في سبتمبر 1976، مجلس وزراء الصحة العرب الذي أنشئ لتعزيز النظم الصحية العربية من خلال تحقيق التنسيق والتكامل، وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين الدول العربية، واستشراف المخاطر والتحديات التي تواجه النظم الصحية في الدول العربية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح في كلمة خلال الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023 تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة، أن هذا اليوم بشهد مشاركة واسعة من ممثلي وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، والهيئات الصحية، ومنظمات الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص من الدول العربية، وكذلك مشاركة من الولايات المتحدة الامريكية انطلاقا من جولة الحوار الاستراتيجي الأول بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية في عدة مجالات والمجال الصحي والتي عقدت في واشنطن يوم 19/7/2023، من أجل التعاون الدولي في مجال الامن الصحي.

وأشار إلى أن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة، الذي يعد فرصة هامة لتسليط الضوء على ضرورة التنبه ورصد مخاطر تأثير تغير المناخ على الصحة، وكيفية تعزيز النظم الصحية وتكيفها من اجل التصدي لتهديدات تغير المناخ، حيث تشير دراسات منظمة الصحة العالمية الى أن المخاطر البيئية مسؤولة عما يقرب من 23% من العبء الإجمالي للأمراض في دولنا العربية.

وأشار أبو الغيط  الى أن أول الأشخاص التي تضرر صحتهم على نحو أسوأ نتيجة للازمة المناخية هم الأقل اسهاما في أسبابها. الامر الذي يحتم علينا مواجهة هذه التحديات، وتضافر كل الجهود، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتخفيف من حدة آثار المخاطر البيئية حفاظا على الامن الصحي لشعوب العالم، فضلا عن توفير الدعم المطلوب من الدول الكبرى الى الدول الأقل نموا، لاسيما وأن أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا تؤكد لنا أن التهديدات الصحية والأزمات والكوارث والامراض والاوبئة عابرة للحدود.

 

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