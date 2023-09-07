متحور جديد.. سباق شركات إنتاج لقاحات كورونا يعود للساحة العالمية..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن عودة كبرى شركات إنتاج لقاحات كورونا للتنافس من جديد.

وأوضح التقرير أن كبرى شركات اللقاحات عملت على إنتاج لقاح محدث لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد.

وتابع التقرير أن شركة موديرنا قالت إن لقاحها الجديد قادر على زيادة قدرة الأجسام المضادة ضد المتحور ما يولد استجابة مناعية قوية .

وأكمل التقرير أن شركة فايزر أعلنت أن لقاحها المحدث أظهر استجابة مناعية عند تجربته على الفئران وتتوقع الشركة استخدامه هذا الخريف .

ولفت التقرير إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا أعلنت أن المتحور الجديد قد يكو أكثر قدرة على إصابة من اختبروا فيروس كورونا من قبل او حصلوا على اللقاحات