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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "رواد تحيا مصر" في 18 محافظة

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، وذلك في محافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الشرقية، بني سويف، الإسكندرية، الفيوم، القليوبية، الأقصر، أسيوط، السويس، شمال سيناء، قنا، أسوان، سوهاج ".

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

يأتي ذلك في اطار توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضروره التواصل الدائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبني ودعم الكيانات الشبابية والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتي المجالات.

للتسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات واستمارة التسجيل علماً بأن التدريب مجاناً، من خلال الدخول علي الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUohLXJiguWf3y-GsoboC8e_ONU_1GhuuztW_TmfzasPfSLA/viewform?fbzx=-2311696115908364506

أضرار الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإسكندر الأقصر البحير البيئي التخلص الدور الداء الريا الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الدقهلية الدورات التدريبية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السي إلكترونية الكهرب الكهربائية القطاعين العام والخاص الفتاح السيسي تحيا مص هرة

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