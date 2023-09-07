وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "رواد تحيا مصر" في 18 محافظة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، وذلك في محافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الشرقية، بني سويف، الإسكندرية، الفيوم، القليوبية، الأقصر، أسيوط، السويس، شمال سيناء، قنا، أسوان، سوهاج ".

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

يأتي ذلك في اطار توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضروره التواصل الدائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبني ودعم الكيانات الشبابية والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتي المجالات.

للتسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات واستمارة التسجيل علماً بأن التدريب مجاناً، من خلال الدخول علي الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUohLXJiguWf3y-GsoboC8e_ONU_1GhuuztW_TmfzasPfSLA/viewform?fbzx=-2311696115908364506