أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتم ضبط (عامل رخام) وبحوزته هاتفين محمول "مجهولين المصدر" حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال قيامه بعرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية ، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزته (عدد 4 سماعة أذن).. وبمواجهته إعترف بسرقة السماعات المضبوطة من داخل فرع إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.. وتم بإرشاده إعادة المسروقات.

وضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة (مجموعة من الأسلاك الكهربائية- عدد 2 ترانس صغير خاصين بعدد 2 جهاز رادار مُثبتين أعلى طريق الأوتوستراد بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلتهما سيئة النية (مالكة مخزن خردة- مقيمة بذات الدائرة) تم ضبطها والمسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق