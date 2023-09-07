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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل تنشيطية لرفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية بـ كفر الشيخ

دورة تدريبية
دورة تدريبية

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل تنشيطية للعاملين بالمراكز التكنولوجية ولا سيما موظفو الشباك الأمامي المنوطين بالتعامل مع الجمهور بإجمالي 40 مستفيداً من كافة المراكز التابعة.

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جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفي إطار خطط التدريب غير الاعتيادية لمركز استدامة للتدريب والتطوير لتطوير الأداء الحكومي للعاملين بعدد من الإدارات ذات الأولوية بالمحافظة.

استهدفت الورشة التي نفذت بمقر استدامة بالديوان العام استعراضاً وتدقيق آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكيد على اتباع العاملين كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من السلطة المختصة لتلك الفئة مع التعرض لعدد من المستحدثات في الأطر التفصيلية لطبيعة عملهم ونقاشات حول أبرز الحالات العملية في معاملاتهم اليومية مع الجمهور وسبل تعزيز وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وتقديم الخدمات بجودة ودقة.

جدير بالذكر أن تلك الورش سوف تتم بشكل شبه منظم ووفق الاحتياج وذلك لضمان سير العمل بالشكل المطلوب ووصول التحديثات والتوجيهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المراكز أولاً بأول.

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الاداء الحكومي الصورة الذهنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المراكز التكنولوجية تحسين الصورة الذهنية نائب محافظ كفر الشيخ

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