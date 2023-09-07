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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوكوني يشيد بتنظيم مصر لبطولة أفريقيا لكرة الطائرة رجال

الطائرة ـ أرشيفية
الطائرة ـ أرشيفية

أشاد التشادي إدريس دوكوني نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحرص دوكوني على تهنئة ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على نجاح التنظيم الذي أشاد به جميع الوفود المشاركة.

وأكد دوكوني أنه ليس جديدا على مصر التي تعد واجهة الاتحادات الدولية المختلفة لتنظيم كبرى البطولات العالمية في شتى الألعاب وليس الطائرة فقط.

وقال إدريس دوكوني إنه يتواجد في مصر لتمثيل الاتحاد الإفريقي نيابة عن “بشرى حجيج” رئيسة الاتحاد، التي لم تساعدها الظروف لكي تأتي إلى مصر.

وأضاف: أنه يقدم الشكر والتقدير للاتحاد المصري للطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر وباقي أعضاء  المجلس 
وحسن عابد مدير البطولة ، للتنظيم الرائع للبطولة مؤكداً ان ،الجميع يقوم بتذليل  العقبات التي تواجه الوفود الأفريقية المشاركة.

وواصل: أصبح هناك تطور كبير في منظومة كرة الطائرة المصرية، حيث إن مجلس إدارة الاتحاد المصري يسير بخطى ثابتة وعلى الطريق الصحيح ويبذل أقصى ما لديه من أجل تطوير اللعبة.

من جانبه رحب قمر بنائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة موجها له الشكر على هذه الثقة وأهدى له درع الاتحاد.

كما رحب حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة بجميع الوفود المشاركة.

وأكد عابد أن مصر دائما ترحب باستضافة أكبر وأهم البطولات وتحقق نجاح كبير في التنظيم نتيجة الدعم الغير محدود لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة بشكل مستمر وكذلك جهد ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والجميع داخل المنظومة يعمل من أجل رفع العلم المصري في كافة المحافل القارية والعالمية.

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