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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. رئيس منصة watch it: رفع سقف الحريات خطوة جيدة للمنافسة

نشوى جاد
نشوى جاد

قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة watch it، إن رفع سقف الحريات يساهم بقوة في مزيد من المنافسة للأعمال الفنية خاصة تلك التي يتم عرضها عبر المنصات، متابعة: "حرية الإبداع شيء مهم جدا والفن رسالة يعكس ما يدور في المجتمع ومن ثم رفع سقف الحريات خطوة لمزيد من المنافسة للأعمال الفنية المصرية".

جاء ذلك في كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف "الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية" ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأضافت جاد، أن تشجيع شركات الإنتاج الصغيرة والبت فيما يخص التصاريح والضرائب التي تؤثر على ميزانيات هذه الشركات، مشددة على أهمية دور المركز القومي للسينما، وكيف يمكن أن يساهم في الترويج للسياحة المصرية من خلال استغلال الأماكن المتاحة والخلابة التي تمتلكها الدولة المصرية للتصوير فيها، مشددة على ضرورة تذليل العقبات بشأن التصوير فى مختلف الأماكن سواء السياحية أو غيرها.

وشددت جاد على ضرورة محاربة القرصنة، لخطورتها على الصناعة، لافتة إلى رعاية الأعمال الصغيرة لتشجيع القائمين عليها وتقديم النماذج الناجحة.

WATCH IT الحريات حرية الإبداع الثقافــة والهويــة الوطنيــة

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