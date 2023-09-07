أحمد سليمان المرشح لرئاسة الزمالك: لن أكرر أخطاء الماضي |خاص

كشف أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة نادى الزمالك عن عدم رغبته في إعلان قائمته الانتخابية إلا فى اليوم الأخير لغلق باب الترشح المقرر لها مساء الأحد المقبل .

وقال “سليمان”، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه تعلم من دروس الماضى عندما كان يواجه خصما عنيدا فى الدورتين السابقتين، وهو المستشار مرتضى منصور، حتى لا يتم حرق قائمته مبكرا .

وشدد على أنه سيخوض انتخابات الزمالك من أجل خدمة الكيان الأبيض ولديه قائمة من رموز النادي وعائلاته القادرة على حل أزمات القلعة البيضاء، وتوفير الاستقرار المالى والإدارى، واستعادة مسيرة البطولات .

تعاون مشترك

ورفض اللواء أحمد سليمان التقليل من قائمة الكابتن حسين لبيب المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك فى الإنتخابات القادمة أمامه، قائلا “كل المرشحين أسماء محترمة، ولا يعنى أن مقعد الرئيس والنائب فى قائمة لبيب من أسرة اليد تقليلا من القائمة، ورغبتها فى خدمة الزمالك”، مشيرا إلى أن أى شخص سينجح بأى قائمة من القائمتين سيجد التعاون من القائمة التى ستختارها الجمعية العمومية.

وشدد أحمد سليمان، على أن المفاجآت قادمة فى انتخابات الزمالك، وكل شيء سيتم حسمه فى الوقت المناسب .

انتخابات الزمالك

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث امس بتقدم ثلاثة مرشحين .

وتقدم أشرف إمام عبد السلام و مروة أمير الرفاعي و حمدية كمال علي، على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.