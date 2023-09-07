رئيس مياه الدقهلية يكرم أبناء العاملين المتفوقين

كرم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ 59 طالبا وطالبة من أبناء العاملين المتفوقين بمختلف مراحل التعليم العام والأزهري بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2022/2023؛ تقديرًا لتفوقهم واجتهادهم العلمي، وذلك خلال حفل أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى الملحقة بمركز التدريب الإقليمي بديوان عام الشركة، بحضور عدد من قيادات الشركة، وأولياء أمور الطلاب من العاملين وذويهم.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وتلا ذلك كلمة للمهندس خالد نصر، لتهنئة الطلاب وذويهم، ثم سلم شهادات التقدير والجوائز المادية لكل طالب، لتحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاحات، وعقب الحفل حرص على التقاط صورة جماعية مع المكرمين مشيدا بتفوقهم وتميزهم.

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