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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتندم.. استشاري علاقات أسرية: العودة لحياة العزوبية ليست سببا للسعادة

يحيى فؤاد
يحيى فؤاد

‏قال يحيى فؤاد استشاري العلاقات الأسرية، أن قد انتشر على مستوى الشباب في الأغلب فكرة البحث عن نوع من أنواع الهروب من الواقع و يبحث الشاب عن الهروب إلى أكثر وقت كان يستمتع فيه مثل وقت العزوبية وان في هذا الوقت كان سعيد وليس لديه مسؤوليات.

 

وأضاف خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc masr"، أن الفكرة تكون نوع من أنواع الاشتياق إلى وقت ما كان سعيد فيه لكن في الواقع كل مرحلة في حياتنا لها الإيجابيات والسلبيات وكل مرحلة لها استمتاعها الخاص وللأسف العقل يستحضر المشاعر والذكريات الجميلة في هذه المرحلة فقط لكنها فيها سلبيات أيضا وكل مرحلة لها إيجابيات وسلبيات والعودة لهذه المرحلة لا تجعل الإنسان سعيدا وفي وقت ما سيشعر بالندم.

العلاقات الأسرية حيى فؤاد الشباب العزوبية برنامج صباحك مصري

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