غلق جزئي لكوبري أبو النمرس القديم اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي

لمدة 25 يوما..

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري أبو النمرس العلوي الجديد وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي.

تشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بكوبري ابوالنمرس القديم بالاتجاه القادم من مناطق ابوالنمرس اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي وذلك لمدة 25يوما ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/10/2 على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أي معوقات.

ولفت إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي:--

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبري ابوالنمرس في الاتجاه القادم من طريق مصر أسيوط الزراعي اتجاه مناطق ابوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة.

- وأما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي: _

١- حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي وتقوم بالدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

٢- تم توفير حارة مرورية بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكي وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي.

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وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.