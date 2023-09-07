تعاون مصري فلبيني لاستكشاف وتوطين تكنولوجيا الفضاء.. تفاصيل

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور جاي جين بيريز، نائب المدير العام لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بوكالة الفضاء الفلبينية، والوفد المرافق لهما، في زيارة رسمية لمقر الوكالة بمصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.

تبادل الخبرات والتكنولوجيا

تهدف هذه الزيارة إلى إجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الوكالتين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا. كما تم خلال الزيارة تقديم نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من د. شريف صدقي، الذي أعرب عن سعادته بزيارة الوفد الفلبيني وأشاد بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الفضاء. وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية. وتم مناقشة عدة مجالات من بينها تكنولوجيا علوم الفضاء، وعلوم البيانات، والمسح والتصوير الفضائي، ومعالجة الصور، وتطبيقاتها المتنوعة في العديد من المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

توطين تكنولوجيا الفضاء

ختم د. شريف صدقي حديثه معبرًا عن استشراق اّفاق التعاون المثمر بين البلدين وأمنياته بأن تكون الاجتماعات القادمة إيجابية ومثمرة تحقق أهداف التعاون المشترك في مجال توطين تكنولوجيا الفضاء..

تعزز هذه الزيارة التواصل الدولي في مجال الفضاء وتعكس التزام مصر والفلبين بالتعاون العلمي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي.

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