رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتسلم نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية

تسلم الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م. وجرت عملية تسليم النتائج بحضور السيد أحمد سيد عثمان، عضو إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وشملت النتائج قسمي العلمي والأدبي، حيث تمثلت في تحصيل الطلاب والطالبات الذين خضعوا لهذا الامتحان. تعكس هذه النتائج الجهد الكبير الذي بذله الطلاب والمعلمون على مدار العام الدراسي.

وفي تصريحه بمناسبة استلام النتائج، أعرب الدكتور محمد حسانين عبد اللاه عن فخره واعتزازه بإنجازات الطلاب والطالبات في المنطقة. وأشار إلى أهمية تقديم الدعم والتشجيع للشباب الواعد لمواصلة تحقيق التفوق الأكاديمي والمساهمة الفعّالة في تطوير المجتمع.

ومن المتوقع أن تكون هذه النتائج متاحة للجمهور عبر الموقع الرسمي للمنطقة الأزهرية.