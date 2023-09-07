أستاذ طب نفسي: جينات الطفل تتوارث معه منذ لحظة ميلاده

أكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن جينات الطفل تتوارث معه منذ لحظة ميلاده، مشيرا إلى أن المسئول عن تكوين شخصية الطفل هو الأب والأم.

وقال هاشم بحري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، إن شخصية الإنسان تتكون في أول 5 أو 6 سنوات، مؤكدا أن المدرسة يكون لها دور فعال في تلك المرحلة الهامة بالتعاون مع الأب والأم.

تعديل سلوك

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الأطفال في السن الصغير من السهل االسيطرة على انفعالاتهم، مؤكدا أنه لو اكتشف الأب والأم مشكلة في شخصية الطفل، من الممكن الإستعانة بأخصائي تعديل سلوك.