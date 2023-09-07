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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة جديدة.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن العالم يواجه خطر حدوث صدع هائل في نظمه الاقتصادية.

وقال جوتيريش: ”أصبحت الشراكة الشاملة بين آسيان والأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى… نحن نواجه تحديات على أوسع نطاق، من التحدي الملح المتمثل في تغير المناخ العالمي إلى أزمة تكلفة المعيشة، وتصاعد الصراعات، وتزايد الفقر والجوع واتساع فجوة عدم المساواة”.

وأضاف: “هذه تحديات تتفاقم حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة".

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وقال جوتيريش: “هناك خطر حقيقي من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن امتنانه لمجموعة "آسيان" لدورها المهم للغاية في بناء جسور التفاهم.

جوتيريش الأمم المتحدة تغير المناخ

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