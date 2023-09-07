أزمة جديدة.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن العالم يواجه خطر حدوث صدع هائل في نظمه الاقتصادية.

وقال جوتيريش: ”أصبحت الشراكة الشاملة بين آسيان والأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى… نحن نواجه تحديات على أوسع نطاق، من التحدي الملح المتمثل في تغير المناخ العالمي إلى أزمة تكلفة المعيشة، وتصاعد الصراعات، وتزايد الفقر والجوع واتساع فجوة عدم المساواة”.

وأضاف: “هذه تحديات تتفاقم حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة".

وقال جوتيريش: “هناك خطر حقيقي من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن امتنانه لمجموعة "آسيان" لدورها المهم للغاية في بناء جسور التفاهم.