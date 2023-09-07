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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد: انضمامنا لـ البريكس يضيف زخما كبيرا لمصر

أشرف كمال أستاذ الاقتصاد
أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن العالم الآن محاط بعوامل عدم التأكد واللا يقين فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، إذ أن العوامل التي تؤدي إلى وجود أزمة غذاء عالمية كامنة تحت السطح، وتعمل في جميع الاتجاهات، حيث إنه على سبيل المثال حينما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كانت أسعار القمح لا تتجاوز 250 دولار، وبمجرد اندلاع الحرب وصل سعر الطن لـ 500 دولار. 

خبير اقتصاد يتحدث عن أزمة الغذاء العالمي 

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة على قناة "اكسترا نيوز"، أن توقيع اتفاق تصدير الحبوب اتجهت أسعار القمح نحو الانخفاض شيء ما، ولكن مع توقف ذلك الاتفاق جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى هامة تؤثر على جانب العرض، أبرزها التغيرات المناخية التي تجتاح العالم خاصة في مناطق جنوب شرق آسيا، إذ تشهد الهند فيضانات وإيقاف تصدير القمح والأرز، حيث إن كل هذا يؤدي لارتفاع أسعار الغذاء العالمي بشكل كبير، وارتفاع أسعار الحبوب. 

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه يجب أن يكون هناك شراكات بين الدول من خلال التجمعات الإقليمية، لمواجهة أزمة الغذاء، لافتا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس أمر في غاية الأهمية ويضيف إلى مصر زخم اقتصادي كبير، إذ أن التجمعات الاقتصادية هامة جدا لتحقيق التكامل بين الدول في السلع المختلفة. 

واستكمل، أنه على المدى الطويل يجب على كل دولة التركيز على إنتاجها الزراعي بشكل كبير، خاصة أن القطاع الزراعي سيكون عليه أعباء كبيرة على الفترة المقبلة من أجل العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي خاصة من محاصيل الحبوب. 

العالم الغذائي العالمي أزمة الغذاء العالمي ارتفاع أسعار الحبوب أسعار الغذاء

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