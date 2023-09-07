الحوار الوطني .. سليم سحاب يطالب بتخصيص ساعة موسيقية للطلاب بالمدارس

قال المايسترو سليم سحاب، إن الموسيقى من أهم الأسلحة التي يمكن استخدامها لتربية النشء في بلدنا، فالتربية الوجدانية مهمة في بلدنا .

واقترح خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، تخصيص ساعة تذوق موسيقى للطالب في الأسبوع داخل المدارس.

وأضاف قائلا: " الموسيقى تقوي الانتماء الوجداني والوطني للبلد، وتنمي لديه الانتماء لتراثه وبلده .. الموسيقى تسمو بالروح الانسانية إلى أعلى مرتبة".

وتابع: "لما بكون على المسرح بحسن أني بأدي رسالة ربنا خلقني علشانها عشان في الدنيا .. التربية الوجدانية في المدراس مهمة لإبعاد الطفل عن الاتجاهات الغير صحيحة وانحراف فكره.. الموسيقى ترتقي بالنفس البشرية بشكل عظيم".

