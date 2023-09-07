الموسيقار محسن جابر يطالب برفع مدة الحماية على المصنفات الفنية لـ95 سنة

الحوار الوطني ..

قال الموسيقار محسن جابر، إنه لا توجد موسيقى بدون صناعة والصناعة تحتاج إنتاج وضخ أموال، ولدينا مشكلة في ضخ الأموال في صناعة الموسيقى.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، المنعقدة آلان بمركز مؤتمرات القاهرة بأرض المعارض.

وأضاف محسن جابر، قائلا: "نحتاج لمراعاة الربح والموارد الخاصة بهذه الصناعة".

وطالب بتعديل مادة الحماية في المصنفات الفنية المقررة بخمسين سنة إلى تعديلها إلى 95.سنة، قائلا: "دول للعالم غيرت القوانين وسموه قانون ميكي، أمريكا وفرنسا، فمدة الحماية القانونية على المصنفات الفنية لابد أن تصل إلى 95 سنة، وأيضا تغليظ العقوبات على المزاولين من القراصنة".

