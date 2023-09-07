عمرو مصطفى: المبدع من حقه ياخد خيره لما يكبر

أكد الفنان عمرو مصطفى، أهمية أن يتم الوصول لتوصيات هامة من الحوار الوطنى لحماية المبدعين في مصر وبناء جيل جديد من المبدعين بعد أن تم تصدير الكثير منها لكثير من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى جلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، مؤيدا رفع مدة الحماية على المصنفات الفنية لمدة 95 سنة في قانون الملكية الفكرية، وأضاف: " حقوق الملكية الفكرية والإبداع نحتاج لحماية حقوق المبدعين .. المبدع من حقه ياخد من خيره لما يكبر".

وطالب عمرو مصطفى بضرورة وجود نقابتين للموسيقيين في مصر، نقابة للدارسين خريجي المعاهد والكليات ونقابة للعاملين بالمهن الموسيقية، وذلك حفاظا على قيمة الموسيقار.

وتابع: مبدعين مصر بقوا يتصدروا بره مبقاش عندنا مبدعين، عندنا أزمة كبيرة في هندسة الصوت والاستديوهات، وعشان ابنى جيل جديد من الموسقيين نحتاج إعدادهم جيدا.. السوق محتاج موزعين ومهندسين صوت'.

ولفت إلى أهمية أن نكون أمام تلبية احتياجات السوق على كافة المستويات و إعداد كوادر حقيقية لهذا القطاع الذي يعاني كثير دعما للقوى الناعمة في ضوء المنافسة.