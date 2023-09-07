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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مينفعش أساوي خريج الكونسرفتوار بالمؤديين.. عمرو مصطفى يطالب بوجود نقابتين للموسيقيين

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

طالب الفنان الملحن عمرو مصطفى، بضرورة وجود نقابتين للموسيقيين في مصر، نقابة تكون للدارسين خريجي المعاهد والكليات الموسيقية ونقابة أخرى للمهن الموسيقية، وذلك حفاظا على قيمة الموسيقار.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، المنعقدة آلان بمركز مؤتمرات القاهرة بأرض المعارض.

وقال عمرو مصطفى، " مينفعش أساوي بين اللي دارس في الكونسرفتوار والمعاهد العليا للمزيكا بالمؤديين والراقصين مع احترام ليهم وأيضا المهنيين غير خريجي المعاهد الموسيقية المتخصصة وأنا منهم لأني خريج حقوق". وتابع: " محتاج نحافظ على قيمة الموسيقار وقيمة المبدعين".

واستكمل، قائلا: "مبدعين مصر بقوا يتصدروا بره مبقاش عندنا مبدعين، عندنا أزمة كبيرة في هندسة الصوت والاستديوهات، وعشان ابنى جيل جديد من الموسقيين نحتاج إعدادهم جيدا".

 

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