عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني ..

الملحن عزيز الشافعي: الريادة مهددة بلاش نضحك على نفسنا .. الدول سبقتنا

الملحن عزيز الشافعي
الملحن عزيز الشافعي

قال الملحن عزيز الشافعى، إن نصيب مصر من بيع المزيكا على مستوى العالم قليل جدا ولا يُذكر، وهذا يعنى أن هناك فجوة بين ما يحدث فى العالم فى صناعة المزيكا على مستوى الدول المختلفة.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية.

وتابع الشافعي:" نحن لسنا قوة ناعمة نحافظ على الريادة فقط، ولكن صناع المزيكا والمهتمين بها يسعون للحفاظ على استمرار هذه الريادة، ولكن الريادة بقت مهددة مش عايزين نضحك على نفسنا اكتر من كدة .. الدول حوالينا بقت تدعم الموسيقى وتعد جيلا واعدا قويا".

وأشار الشافعى، إلى أن الدول تدعم صناعة المزيكا التى لا تقل أهمية عن أى صناعة أخرى، نظرا لأنها تدر العملة الصعبة، وهذا ما قد يجعلها تتصدر المشهد والريادة تتجه نحوها، لافتا إلى أن هناك تقريرا يشير إلى أن مصر والهند من الأسواق الناشئة فى صناعة المزيكا.

ومن جانبه اقترح أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الفنان سيد درويش.

وأعلن الموسيقار راجح داوود، عن تنظيم فعاليات ثقافية وحفلات فنية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على رحيل عبقري الموسيقى فنان الشعب الشيخ "سيد درويش، تكون على أرض مكتبة الإسكندرية حفلات وندوات ممتدة لأيام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

لماذا نهى النبي عن القزع وهل تدريج الشعر حرام؟

ألنترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر السيارات الكورية في مصر

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

هل تنخفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

يود وكربون مشع| هل تحظر مصر استيراد السمك الياباني؟!.. و“فوكوشيما” النووية السر في هذا القرار

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ