الحوار الوطني.. هاني عادل: مزيكا المهرجانات خرجت من الشارع وحدث حولها تجاوب

أكد الفنان هاني عادل، أهمية أن نكون أمام (صناعة الإيفينت) في مصر من خلال إقامة الحفلات ومصر لديها الأماكن التي تستطيع الاستفادة من هذه الصناعة التي تحدث في دول كثيرة وتمثل جزءا كبيرا من الدخل القومي.

جاء ذلك في جلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، مؤكدا على أن المزيكا هي أم الفنون وبالتالي صناعة المزيكا وتطويرها بشكل مستمر خاصة أنه مصدر ربح كبير مشيرا إلى أهمية إعادة مزيكا الشارع مرة أخرى وتحديد أماكن خاصة بها وليكن في ممشى مصر.

ولفت إلى أن مزيكا المهرجانات خرجت من الشارع وبالتالي حدث حولها تجاوب كبير بعيدا عن كوننا نتفق معها أو نختلف وبالتالي لا بد أن نكون أمام جهود تطوير لصناعة المزيكا بشكل عام.

واختتم حديثه بشأن الحديث عن الإطارات الخاصة بعمل حفلات من فنانين بالخارج داخل مصر أن يتم مراجعة الأمر بشكل كامل من جانب الدولة قبل الموافقة بشكل نهائي.