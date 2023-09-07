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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. جدل كبير داخل جلسة الصناعات الموسيقية بسبب المهرجانات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

شهدت جلسة الصناعات الموسيقية بالحوار الوطني، جدلا موسعا بين الفنانيين الموسيقيين المشاركين في الجلسة، بدأها المغني وائل الفشني، قائلا إن موسيقى المهرجانات خطر كبيرونحن نريد الارتقاء بالذوق العام ونترك أولادنا تسمع المهرجانات.. "أنا خايف على أولادي"

وأضاف الفشني: "الموسيقى والفن الحقيقي هو الذي يربي الأجيال تربية حقيقية.. المهرجانات أمر واقع وأصبح لدينا التزام تجاههم، بدأه الفنان مصطفى كامل بإنشاء شعبة لهم داخل النقابة".

وتابع: يجب علينا تقويم هؤلاء العاملين بالمهرجانات، وكل إنسان فيهم يحاسب على قوله نصا ويكون ملتزم بإطار معين، وهذا دورنا". وطالب الهلباوي بالنظر في إنشاء أوبرا مصرية تكون معنية بالفن المصري.

وعلق الموسيقار راجح داودو، قائلا، إن موسيقى المهرجانات مسمى اخترعه الصحافة والإعلام وليس له أساس، سوى أنه مصطلح يعبر عن الدوشة والازعاج.

وأضاف: "موسيقى المهرجانات هي تعبير عن مجموعة من الأوضاع المتردية في المجتمع المصري، مثل طرح البحر عندما يرمي كله مخلفاته على الشاطئ".

واستنكر الموسيقار راجع دواود التناقض الذي يعيشه المصريين تجاه المهرجانات، "نحن كمثقفين ننتقد هذه النوعية من الموسيقى، وفي افراحنا وافراح ولادنا بنجيبهم وفي حفلات الجامعة والشواطئ بنلاقي نجوم هذا الفن هما نجوم هذا المجتمع.. احنا بنعيش تناقض، المشكلة مش عندهم، المشكلة عندنا".

وتابع قائلا: "فيه أمراض في المجتمع أو اتعالجت في أمراض كتيرة هتخف لوحدها".

وعقب الملحن والفنان عمرو مصطفى قائلا: "عمري ما هاجمت المهرجانات، وخلونا نسأل المهرجانات نجحت ليه؟".

وتابع قائلا: "السبب الأساسي في نجاح المهرجانات إنه تم عملها  بموسيقى منتظمة تتحكم في العقل، عندنا مشكلة في الموسيقيين ومهندسين الصوت، هناك نوع من الموسيقى يتم برمجهتها على اللعب على مشاعر الناس وعقولهم وغالبية المهرجانات تنتهج هذه الطريقة".

وعلق الفنان أحمد ابراهيم قائلا: "أغاني المهرجانات مش حاجة جديدة طول عمرها موجودة بمسميات أخرى  الوقت الحالي نتاج استخدام التكنولوجيا".

وتابع: " أغاني المهرجانات موجودة من 100 سنة ولكنها مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية للدول.. فالموجودة حاليا تعبر عن أوضاعنا سياسيا واقتصاديا".
 

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